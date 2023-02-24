Невтішний прогноз: Пентагон розповів, коли Україна отримає танки Abrams
Відправка західних танків M1 Abrams в Україну може розтягнутися до півтора-двох років
Сполученим Штатам Америки може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються. Про це заявила міністерка армії США Крістін Вормут, передає CNN.
«Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми повинні зважити переваги й недоліки кожного з них», – повідомила вона.
Представниця Пентагону також зазначила, що один із варіантів, що розглядається, – це створення танків для України «з нуля», хоча зазвичай армія США для експорту модернізує вже наявну техніку. Інша опція – взяти Abrams у країн, які вже їх придбали, однак це «може зіпсувати відносини з важливими союзниками».
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що танки Leopard 2 вже готові до відправки в Україну. Їх планують доставити протягом місяця.
Крім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки. Вони прибудуть вже з підготовленими екіпажами.
Коментарі — 0