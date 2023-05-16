Черкаська влада повідомила про збиття дрона над областю (фото)

Унаслідок обстрілу потерпілих немає

У ніч проти 16 травня під час масованої атаки РФ територією України, захисники збили російський БПЛА у Черкаській області, яким ворог хотів атакувати регіон. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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«Ворог намагався завдати удару по території нашої області», – констатував він.

За словами Табурця, однак сили ППО успішно «мінуснули» безпілотник противника. «Без потерпілих і руйнацій», – додав очільник регіону.

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Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і «Кинджали». Усі ворожі цілі було знищено. Зокрема, Росія здійснила масовану атаку на столицю, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.