Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічний обстріл Харківщини: є поранені

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічний обстріл Харківщини: є поранені
фото ілюстративне

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі

Росіяни атакувала Харків та область. Внаслідок атак ворога п'ятеро мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Окупанти пізно ввечері випустили по Харкову дев'ять ракет, попередньо ЗРК С-300. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Проте внаслідок атаки пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки.

«У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували», – зазначив Синєгубов.

Крім того, росіяни вночі атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення отримали чоловік та жінка 44 та 66 років. Постраждалих госпіталізували.

«Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди», – додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, триває 401-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.  Вночі із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев’ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв десять ударних БпЛА типу «Шахед-136», дев’ять з них знищили наші захисники.

Теги: росіяни Бахмут поранення ворог Олег Синєгубов Telegram Авдіївка Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Нічний обстріл Харківщини: є поранені
Нічний обстріл Харківщини: є поранені
ЗСУ повідомили, як вибухи в Джанкої вплинули на кількість «Калібрів» у Чорному морі
ЗСУ повідомили, як вибухи в Джанкої вплинули на кількість «Калібрів» у Чорному морі
Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Мельниченка, який загинув на «Азовсталі»
Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Мельниченка, який загинув на «Азовсталі»
Нацрада має право закривати телеканали та онлайн-ЗМІ без рішення суду: закон вступив в силу
Нацрада має право закривати телеканали та онлайн-ЗМІ без рішення суду: закон вступив в силу
Нічний удар: звідки і скількома дронами атакували окупанти Україну
Нічний удар: звідки і скількома дронами атакували окупанти Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
16K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
15K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
13K
Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)
7391
Маніпуляції із цифрами. Московська церква вигадала хитрість, аби лишитися в Лаврі

Новини

Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту