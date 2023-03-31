Нічний обстріл Харківщини: є поранені

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі

Росіяни атакувала Харків та область. Внаслідок атак ворога п'ятеро мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Окупанти пізно ввечері випустили по Харкову дев'ять ракет, попередньо ЗРК С-300. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Проте внаслідок атаки пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки.

«У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували», – зазначив Синєгубов.

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Крім того, росіяни вночі атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення отримали чоловік та жінка 44 та 66 років. Постраждалих госпіталізували.

«Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди», – додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, триває 401-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Вночі із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев’ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв десять ударних БпЛА типу «Шахед-136», дев’ять з них знищили наші захисники.