У Харкові прозвучали вибухи (відео)

Зазначається, що усі ракети вже впали

У Харкові пролунало декілька вибухів. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про пуски: одна-дві ракети на західний напрямок, третя – на схід.

Зазначається, що усі ракети вже впали.

У Харкові та області оголошена повітряна тривога.

Місцева влада поки не розкривала більш детальної інформації про подію.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.