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  4. Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)
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    Події в Україні

    Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)

    У результаті обстрілу пошкоджено дитячий садок у Марганці - Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)
    У результаті обстрілу пошкоджено дитячий садок у Марганці
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Руйнувань зазнав Марганець

    У ніч на 27 липня російські війська обстріляли Дніпропетровщину. Окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    По Нікопольському району ворог двічі ударив із «Градів», випустив до 40 снарядів.

    У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

    У місті пошкоджені вісім п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

    По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики.

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    Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)
    Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)
    Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)
    Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)
    Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)
    фото: Валентин Резніченко/Facebook

    Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів, що частина снарядів, якими російські військові обстрілюють Нікополь та його околиці, не вибухає, бо вони протерміновані.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Нічний удар по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування (фото)