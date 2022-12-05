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Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Гаазького суду

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Гаазького суду
Це вже другий виїзд команди нідерландських слідчих в Україну
фото з відкритих джерел

Було зібрано докази, опитано свідків та проведено ДНК-експертизи

Нідерландська судово-слідча група, яка розслідувала воєнні злочини в Україні протягом останніх кількох тижнів, повернулася додому з доказами, які будуть передані прокуратурі Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили у міністерстві оборони Нідерландів.

До складу слідчої групи входять криміналісти, слідчі з Королівської військової поліції (KMar) та експерти з інших оборонних підрозділів.

«Команда виконувала свою роботу у важких умовах. Серед іншого, було зібрано докази, опитано свідків та проведено ДНК-експертизи. Крім того, було забезпечено захист цифрової інформації, наприклад, з камер та комп'ютерів. Їхні докази передаються до МКС. Там буде визначено, чи переходити до кримінального переслідування», – йдеться у заяві міноборони Нідерландів.

Це вже другий виїзд команди нідерландських слідчих в Україну. Першу експедицію провели у травні. Наступний візит запланований на весну 2023 року.

«Останнім часом росіяни дуже активно здійснюють ракетні обстріли по всій країні. Цими розслідуваннями команда робить важливий внесок у боротьбу з порушеннями міжнародного права», – додали в уряді Нідерландів.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів. Однією з тем обговорень була оборонна співпраця між країнами. 

Раніше повідомлялося, що Нідерланди визнали Росію державою-спонсором тероризму.

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Теги: Нідерланди війна

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