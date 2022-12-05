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Екснардеп Іллєнко розповів, як розпізнати проросійського «почекуна»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Екснардеп Іллєнко розповів, як розпізнати проросійського «почекуна»
У Бахмуті є «почекуни», які чекають на «русскій мір»
фото з відкритих джерел

«У Бахмуті є «почекуни», які чекають на «русскій мір»

Із 75 тисяч мешканців у Бахмуті нині залишилося близько 15 тисяч. Це дуже різні люди. Є і категорія, яку можна назвати «почекунами», тобто ті, хто чекають на «русскій мір». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній народний депутат, лейтенант Андрій Іллєнко.

«Але вони у меншості, їх не так багато, як розповідає російська пропаганда. І цих людей одразу добре видно», – сказав Іллєнко.

Одна з характерних ознак «почекунів»: вони ніколи не вітаються з українськими військовими, зустрівши їх на вулиці. Відвертаються і демонстративно дивляться в інший бік.

«Якщо людина так робить, можете бути впевнені, що це «почекун», – підсумував екснардеп.

Також екснадеп Іллєнко розповів, чому росіянам так потрібен Бахмут. Їм потрібно показати, що на фоні усіх поразок є якісь напрямки, де вони зберігають ініціативу і наступають.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

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Теги: Україна пропаганда депутат Бахмут

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