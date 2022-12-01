Нікополь: окупанти влучили у багатоповерхівку, є постраждалі

Внаслідок обстрілу у Нікополі понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач

Російські загарбники пообіді знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

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«Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.

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Деталi атаки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти з вечора 30 листопада до ранку 1 грудня били по Нікопольському району «Градами» та важкою артилерією. Загалом за ніч Дніпропетровщина зазнала вісім ворожих атак.

До слова, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.