Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина може відправити свої війська до України

Пісторіус вважає, що німецькі військові могли б охороняти буферну зону в Україні у разі припинення вогню

Німеччина не виключає присутності своїх солдатів в Україні

Очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус не виключає присутності німецьких солдатів в Україні. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За словами міністра, німецькі військові могли б охороняти буферну зону в Україні у разі припинення вогню.

Водночас під час візиту політика до Києва 14 січня питання про розміщення іноземних військ в Україні не обговорювали.

Раніше Пісторіус повідомляв, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але поки не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили.

Міністр підтримав європейських політиків, заявивши, що надто рано ухвалювати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню.

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила відправлення німецьких військ до України для дотримання можливого припинення вогню.

До слова, триває 1061-й день повномасштабної війни.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.