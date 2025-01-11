Найпрестижніші виші Німеччини та Австрії йдуть з соцмережі Маска: в чому причина

У заяві сказано, що алгоритм X посилює поширення правопопулістського контенту, обмежуючи інші погляди, що робить будь-яке подальше використання платформи неприйнятним

У своїй заяві понад 60 наукових і дослідницьких установ Німеччини та Австрії заявили, що соцмережа X веде курс, який суперечить їхнім принципам

Шість десятків університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії оголосили про намір припинити свою присутність у соцмережі X (Twitter) на знак протесту проти розмови Ілона Маска з лідеркою «Альтернативи для Німеччини» Алісою Вайдель. Про це пише DW.

Зазначається, що у своїй заяві понад 60 наукових і дослідницьких установ Німеччини та Австрії, до яких входять деякі з найпрестижніших університетів ФРН, заявили, що X (Twitter) веде курс, який суперечить їхнім принципам.

«Вихід є наслідком несумісності нинішньої орієнтації платформи з фундаментальними цінностями залучених інституцій: неупередженістю, науковою доброчесністю, прозорістю та демократичним дискурсом», – йдеться у інформації.

Також у заяві сказано, що алгоритм X посилює поширення правопопулістського контенту, обмежуючи інші погляди, що робить будь-яке подальше використання платформи неприйнятним.

В свою чергу німецький уряд заявив, що X та інші соціальні мережі використовують алгоритми, які не сприяють «спокійному, об'єктивному і збалансованому дискурсу, а навпаки, мають тенденцію до збудження і поляризації».

Нагадаємо, Соціальна мережа X Ілона Маска почне брати гроші за реєстрацію користувачів. Очікується, що реєстрація у соцмережі незабаром коштуватиме $8.

Крім того, Ілон Маск планує приховати дату та час публікації постів, що відображаються у стрічці. На його думку, це покращить та очистить інтерфейс соцмережі. Представники X поки не коментували плани щодо запровадження платних реєстрацій та приховання дати публікацій.

До слова, останніми тижнями мільярдер Ілон Маск вирішив перенаправити увагу від проблем в Сполучених Штатах до того, що відбувається у Європі. Так, спершу він зробив серію скандальних публікацій щодо німецької політики.

Зокрема мільярдер підтримав ультраправих і через соцмережі назвав Шольца «бовдуром» та «лайном».