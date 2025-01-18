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Депутатка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» зробила скандальну заяву про українських біженців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Депутатка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» зробила скандальну заяву про українських біженців
На думку Катрін Ебнер-Штайнер, біженці повинні отримувати допомогу лише в «натуральній формі», а не грошову підтримку
фото з відкритих джерел

Катрін Ебнер-Штайнер закликала звести паркани на кордонах Німеччини

Депутатка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Катрін Ебнер-Штайнер закликала виселити з Німеччини всіх українців. На її думку, Україна має «достатньо території» для своїх співгромадян. Депутатку цитує видання Sueddeutsche Zeitung.

Так, Ебнер-Штайнер заявила, що тільки «Альтернатива для Німеччини» може вивести Баварію «на правильний шлях» і звільнити людей «від задухи старої партійної держави».

Щодо українських біженців у Німеччині, депутатка заявила, що всі вони повинні «негайно» покинути країну. На її думку, Україна є великою державою і має «достатньо територій» для біженців. Наразі в Баварії живуть близько 200 тисяч українців.

Разом із цим вона закликала звести паркани на кордонах Німеччини, а біженці повинні отримувати допомогу лише в «натуральній формі», а не грошову підтримку, як це є зараз.

Нагадаємо, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли самохідні гаубиці RCH 155, колісні БМП RCT-30 Boxer та сотні ударних безпілотників.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155. Перші шість з цих гаубиць спочатку залишаться в Німеччині й на них навчатимуться українські солдати.

Як повідомлялося, 23 грудня 2024 року Федеративна Республіка Німеччина передала Україні пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T, Patriot танки Leopard та інше необхідне для фронту озброєння.

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Теги: міністр партії Україна біженці Німеччина

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