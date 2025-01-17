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Тривожний сигнал: студенти масово мріють про еміграцію з Німеччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тривожний сигнал: студенти масово мріють про еміграцію з Німеччини
Частина студентів не бажають залишатись у Німеччині
фото із відкритих джерел

Економічні та фінансові чинники можуть спровокувати відтік молоді, що народилась у Німеччині

Близько 41% студентів німецьких вишів висловлюють готовність до трудової еміграції після завершення навчання. Про це пише газета Welt із посиланням на результати щорічного аналітичного дослідження, проведеного аудиторсько-консалтинговою компанією Ernst & Young.

Видання зазначає, що зниження рівня народжуваності та швидкий вихід на пенсію покоління «бебі-бумерів» посилюють актуальність демографічних проблем у Німеччині, здатних посилити економічну кризу та дефіцит кваліфікованих кадрів. Однак додатковим стрес-фактором для німецького добробуту є прагнення молодих людей, які навчаються в університетах ФРН, залишити країну для побудови своєї кар'єри за кордоном.

Як випливає з результатів дослідження, за підсумками 2024 майже половина (41%) з більш ніж дві тисячі опитаних студентів Німеччини заявила, що допускають можливість трудової еміграції. Примітно, що з моменту публікації останнього звіту у 2022 році цей показник зріс одразу на 10%.

За даними аналітиків, зростання лише частково пов'язане з ослабленням обмежень, пов'язаних з пандемією. Ключовим драйвером зростання показника, а також мотивом для прихильного ставлення до переїзду, є насамперед економічні та фінансові чинники. Саме прагнення отримувати більш високу зарплату за кордоном або заощадити на нижчій вартості життя стали основною причиною, названою респондентами. Другим важливим аспектом, на який звернули увагу готові до переїзду студенти, стала економічна криза, що посилюється в Німеччині.

«Окрім стагнації економіки та вкрай стриманих перспектив на 2025 рік, одним із факторів, що сприяють цьому, ймовірно, є поточні проблеми у багатьох галузях, зокрема в автомобільній промисловості, включаючи погані новини від концерну Volkswagen. Цілком логічно, що симптоми кризи у багатьох галузях тепер стали надто лякаючими для багатьох. До цього додається складна ситуація з житлом, яка вже багато років панує у багатьох великих містах Німеччини, що лягає додатковим тягарем на молоде покоління», – йдеться у публікації.

Вердикт партнера компанії Ernst & Young Наталі Мільке також звучить невтішно для німецьких чиновників.

«Потенційний відтік добре підготовлених фахівців стане черговим тривожним сигналом для німецької економіки. Вже зараз у багатьох галузях спостерігається явний дефіцит кваліфікованої робочої сили, і це незважаючи на всі нинішні труднощі, з якими стикається економіка. Якщо добре підготовлені випускники справді масово покинуть Німеччину, це ще більше посилить нестачу кваліфікованої робочої сили», – резюмувала вона.

До слова, економічні показники Німеччини за кілька років впали, країна рухається до точки неповернення.  Нкономіка ФРН нині на 5% менша, ніж вона була б, якби не пандемія.

Утім, незвазажчи на низку економічних негараздів, економіка Німеччини має надію на відновлення. У Німеччині зарплати за колективними трудовими договорами 2024 року зростуть на 5,5%. Такого висновку дійшли експерти Інституту економічних та соціальних наук при Фонді імені Ганса Беклера. 

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Теги: навчання криза студенти соціум Німеччина економіка

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