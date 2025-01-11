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Німеччина готується до війни з Росією: розроблено план

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина готується до війни з Росією: розроблено план
У Німеччині починають готуватися на випадок війни, яка матиме більш безпосередній вплив на ФРН ніж вторгнення РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Бундесвер готується до найгіршого сценарію на основі прийнятого політиками «Оперативного плану «Німеччина»

Німеччина готує план оборони на випадок можливого вторгнення РФ у країни НАТО. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними FAZ, останнім часом Бундесвер готується до найгіршого сценарію на основі прийнятого політиками «Оперативного плану «Німеччина». Перша версія стратегічного документа налічує 1 000 сторінок, а його деталі засекречені. Наприклад, у ньому перераховані всі будівлі та об'єкти інфраструктури, які особливо заслуговують на захист з військових міркувань. Він також містить детальні плани дій у разі нападу або попередніх заходів – тобто, якщо потрібно буде відреагувати стримуванням на російський маневр на східному фланзі НАТО.

За такого сценарію передбачається, що Німеччина стане центром зосередження десятків тисяч, можливо, сотень тисяч солдатів, яких потрібно буде переправити на схід, а також військового обладнання, продовольства і медикаментів.

У плані чітко окреслена роль економіки. Наразі в Торгово-промисловій палаті Гамбурга організовано перший захід, на якому до компаній звернулися безпосередньо. Йорн Плішке, підполковник і голова земельного командування Гамбурга, дав конкретні поради.

«На кожну сотню працівників підготуйте щонайменше п'ять додаткових водіїв вантажівок, які вам не потрібні. 70% усіх вантажівок на дорогах Німеччини керують вихідці зі Східної Європи. Якщо там почнеться війна, де будуть ці люди?», – обґрунтовує власну пропозицію чиновник.

На випадок надзвичайної ситуації він радить компаніям скласти конкретний план того, що від кого з працівників очікується в разі кризи. Зокрема він закликає запастися дизель-генераторами або власними вітряними турбінами на випадок перебоїв з електроенергією.

Щоб підкреслити серйозність ситуації, Плішке посилається на обльоти безпілотників і спроби шпигунства, виявлення схованок зі зброєю і плани вбивств топ-менеджерів, саботаж і кібератаки у Німеччині, які можна спостерігати «щодня і з дедалі більшою частотою». Це називається «формуванням поля бою», каже він.

«Росія почала готуватися до війни. Через чотири-п'ять років вона буде готова і здатна атакувати далі на захід. Росія зараз виробляє 25 бойових танків на місяць, Німеччина – три на рік», – окреслив похмуру картину Плішке.

Німецькі політики підхід Бундесверу зустрічають з розумінням, каже Плішке про свою розвідувальну роботу, особливо в Гамбурзі, де визнають логістичну важливість порту. Так, влада міста вже відреагувала на потенційну загрозливу ситуацію і створила понад 40 додаткових посад для посилення кризового менеджменту та цивільної оборони.

Повідомляється також, що перші спільні навчання між цивільними силами і Збройними силами Німеччини вже відбулися. Під час навчань «Червоний шторм Альфа» відпрацьовувався захист причальних споруд у порту з метою протидії спробам шпигунства і запобігання актам саботажу.

Крім того, вже готуються навчання «Червоний шторм – Браво», які будуть дещо масштабнішими, ніж «Альфа». До них має бути залучено якомога більше людей, особливо з транспорту і логістики. Досвід, отриманий під час таких навчань, в свою чергу, буде включений до «Оперативного плану Німеччини», який, незважаючи на 1000 сторінок, аж ніяк не є повним, оскільки в багатьох випадках інформація доступна лише фрагментарно. Бундесвер називає його «живим документом».

Нагадаємо, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

До слова, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії. Натомість Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО.

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Теги: росія Німеччина міністр війна чиновник навчання шторм Порту влада поради

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