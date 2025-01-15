Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України: список

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли 18 самохідних артилерійських установок RCH 155

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли самохідні гаубиці RCH 155, колісні БМП RCT-30 Boxer та сотні ударних безпілотників. Про це повідомляє Міністерство оборони ФРН.

До нового пакета військової допомоги увійшло:

дев'ять колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer;

18 самохідних артилерійських установок RCH 155;

п'ять бойових машин піхоти Marder;

600 ударних безпілотників HF-1;

50 розвідувальних безпілотників Vector;

46 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

43 розвідувальних дронів Songbird;

11 тис. 120-мм мінометних мін;

турнікети, польові окуляри та вовняні ковдри.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155. Перші шість з цих гаубиць спочатку залишаться в Німеччині й на них навчатимуться українські солдати.

Як повідомлялося, 23 грудня 2024 року Федеративна Республіка Німеччина передала Україні пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T, Patriot танки Leopard та інше необхідне для фронту озброєння.