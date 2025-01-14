У Німеччині невідомі намалювали на будинку, де живуть українці, свастику
Завдані матеріальні збитки оцінюють у щонайменше 1500 євро
У містечку Гюстров, на одному з будинків, в якому проживають українці, невідомі намалювали свастику та кинули камінь у вікно. Поліція Гюстрова проводить розслідування.
Повідомляється, що вранці 11 січня власник будинку звернувся до поліції та повідомив про пошкодження свого майна. За словами очевидців, подія сталася близько 2:30 ночі. Відомо, що українці, які проживають у цьому будинку спочатку помітили шум біля будівлі, згодом у вікно їхньої спальні кинули камінь.
«Мешканці в результаті не постраждали. Два антиконституційні символи (свастики), які також були прикріплені на стіні будинку, близько 7:45 помітив лише власник будинку, якого повідомили мешканці», – йдеться у повідомленні.
На місці скоєного злочину залишились сліди. Завдані матеріальні збитки оцінюють у щонайменше 1500 євро. Однак інформації про можливих підозрюваних немає.
Раніше ми писали, що німецьке подружжя зізналося у вбивстві двох українок заради викрадення немовляти. Пара мала намір забрати місячну дитину вбитої жінки та видати її за свою. При цьому в них вже є четверо дітей, зокрема – спільний син. Однак пара хотіла мати ще й спільну доньку.
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