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Німеччина поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars

Альона Боженко
glavcom.ua
Німеччина поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars
Німеччина надасть 200 ракет для реактивних систем залпового вогню Україні
фото із відкритих джерел

Ламбрехт виключила можливість постачань Україні бойових машин піхоти Marder

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars II і 50 броньованих машин Dingo. Про це повідомляє Bild.

За даними видання, постачання цих бронемашин з кінця липня розглядалися як альтернатива передачі Україні бронетранспортерів Fuchs.

Крім цього, німці передадуть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS і близько 200 ракет. Підготовка екіпажів триватиме у Німеччині і почнеться вже у вересні.

Водночас Ламбрехт виключила можливість постачань Україні бойових машин піхоти Marder. Вона заявила, що у Міноборони вже на фінішній прямій угоди з Грецією, яка отримає 40 Marder, а свої 40 радянських БМП-1 передасть Україні.

Dingoце броньована та опціонально озброєна колісна техніка, яка використовується для патрулювання та розвідки. Німецька армія має понад 500 автомобілів Dingo у різних модифікаціях.

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявляла, що Путін у своїй агресії може піти далі, тож Європі загрожує небезпека. Відтак Берлін не планує постачати важку техніку Києву, адже імовірно, що вона знадобиться їм самим. 

Зауважимо, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. 

Теги: Німеччина Берлін озброєння Україна армія Міноборони

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