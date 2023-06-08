ГЕС, розташовані на Дніпрі, знижують потужність виробництва електроенергії

Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області

Гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення. Про це повідомляє Укренерго.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через підтоплення відключено близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області.

Карта розміщення ГЕС в Україні

«Вчора, 7 червня 2023 року з 20:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Імпорт та експорт у ці години був відсутній», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою. У вечірні години у зв’язку з обмеженою кількістю енергоблоків в роботі може виникати дефіцит потужності. Тож громадян просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити балансування.

Експорт електроенергії відсутній. Імпорт зі Словаччини передбачається лише з 14 до 19 години.

Попри постійні пошкодження, тривають роботи з відновлення мереж обленерго поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.