Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області відключення світла: Міненерго назвало причини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві та області відключення світла: Міненерго назвало причини
На енергомережі тривають ремонтні роботи
фото ілюстративне

Зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та області

Пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок чергового масованого удару дронами по Київщині не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас сьогодні, 20 травня, є відключення 5 тисяч споживачів електроенергії у Києві та на Київщині.

«Через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи», – повідомляє Міненерго.

Також повідомляється, що триває терор прифронтових та прикордонних з Росією територій. У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Як повідомлялося, у ніч на 20 травня ворог знову атакував столицю з повітря, попередньо, баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.

Уламки дронів упали в чотирьох районах столиці, спричинивши пошкодження будівель та автомобілів.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил.

Теги: електроенергія Київ Київщина обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарифи на розподіл електроенергії переглянуть
Нацкомісія з регулювання енергетики хоче переглянути тарифи на розподіл електрики для обленерго
Вчора, 11:50
Тарифи на електроенергію знову зростатимуть
Українці можуть побачити нові суми у платіжках за електроенергію вже з червня
Вчора, 07:00
Україні потрібно розмінувати приблизно 700 км² територій
Міненерго повідомило, скільки кілометрів ліній електропередач замінувала РФ
17 травня, 11:20

Новини

Проспект затягло чорним димом: біля Гідропарку сталась пожежа (фото, відео)
Проспект затягло чорним димом: біля Гідропарку сталась пожежа (фото, відео)
У Києві та області відключення світла: Міненерго назвало причини
У Києві та області відключення світла: Міненерго назвало причини
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ (фото, відео)
Нічна атака «Шахедами»: влада Київщини повідомила про наслідки
Нічна атака «Шахедами»: влада Київщини повідомила про наслідки
Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео)
Розваги підлітків на залізниці під Києвом завершилися трагедією (фото, відео)
Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила подробиці
Нічна атака дронів на Київ: влада повідомила подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
58K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
45K
Москва, Кремль... маразм міцнішає
35K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
25K
Родичі Лаврова прилетіли в Грузію на грандіозне весілля: фото (оновлено)
21K
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту