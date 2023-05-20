У Києві та області відключення світла: Міненерго назвало причини

Зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та області

Пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок чергового масованого удару дронами по Київщині не зафіксовано. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Водночас сьогодні, 20 травня, є відключення 5 тисяч споживачів електроенергії у Києві та на Київщині.

«Через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині. Наразі переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи», – повідомляє Міненерго.

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Також повідомляється, що триває терор прифронтових та прикордонних з Росією територій. У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Як повідомлялося, у ніч на 20 травня ворог знову атакував столицю з повітря, попередньо, баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.

Уламки дронів упали в чотирьох районах столиці, спричинивши пошкодження будівель та автомобілів.

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За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил.