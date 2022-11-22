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Єврокомісія анонсувала додаткову допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія анонсувала додаткову допомогу Україні
фотоз відкритих джерел

Урсула фон дер Ляєн: «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно» 

Європейська комісія виділила Україні  ще 2,5 млрд євро додаткової допомоги. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Єврокомісії виділяє ще € 2,5 мільярда для України», – йдеться в повідомленні.

За її словами, ще 18 млрд євро планують виділити у 2023 році. Кошти підуть на ремонт та реконструкції.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно»,  – підсумувала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Україна у січні отримає першу виплату з 18 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн гроші

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