Єврокомісія анонсувала додаткову допомогу Україні

Урсула фон дер Ляєн: «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно»

Європейська комісія виділила Україні ще 2,5 млрд євро додаткової допомоги. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Єврокомісії виділяє ще € 2,5 мільярда для України», – йдеться в повідомленні.

За її словами, ще 18 млрд євро планують виділити у 2023 році. Кошти підуть на ремонт та реконструкції.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – підсумувала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Україна у січні отримає першу виплату з 18 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу.