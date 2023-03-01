Столтенберг розповів про масштаб нового наступу росіян

Генсек НАТО: «Ми вже бачимо нові наступи російських військ, особливо в районі Бахмута»

НАТО спостерігає новий наступ російських загарбників в Україні, особливо біля Бахмута. Окупанти кидають дуже багато сил та засобів проти українських ліній оборони. Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг в інтерв'ю LRT.

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«Ми вже бачимо нові наступи російських військ, особливо в районі Бахмута, де йдуть запеклі бої та великі втрати», – сказав він у відповідь на питання щодо масштабів нового російського наступу.

Столтенберг зазначив, Росія кидає війська проти українських ліній оборони, «яких не бачили з часів Першої світової війни».

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«Ми бачимо, що Росія постійно готується до ще більшої війни, нових наступальних операцій - мобілізує більше військ, набуває більше зброї, збільшує його виробництво. Ми також бачимо, як вона зміцнює зв'язки з іншими авторитарними режимами, такими як Іран та Північна Корея. Наша мета забезпечити Україні сили та міць, необхідні для того, щоб перемогти та відкинути російських загарбників», – зазначив Столтенберг.

Як повідомлялося, ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області. Нагадаємо, наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях – окупанти намагаються оточити Бахмут: до міста прибув генерал Сирський.