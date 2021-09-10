Окупанти обмежили в Криму подачу води

На водоводі Феодосія – Судак стався прорив трубопроводу, який і став причиною обмеження подачі води

Жителі низки населених пунктів окупованого РФ Криму залишилися без регулярного водопостачання. Причина в аваріях на мережах, пише «Крим.Реалії».

Зокрема, до вечора води в кранах не буде в сімферопольському районі Фонтани.

На невизначений термін обмежили подачу води у квартири та будинки по вулиці Воровського, Червоноармійській, 8 Березня, на Фабричному спуску.

Обмежено водопостачання також у селищі Орджонікідзе, в селах Південне, Підгірне та Насипне. Коли подадуть воду, поки невідомо.

У Коктебелі води немає через заміну водопроводу.

Відзначається, що в п'ятницю, 10 вересня, під Феодосією на водоводі Феодосія – Судак стався прорив трубопроводу, який і став причиною обмеження подачі води.

До слова, у Меджлісі заявили, що окупанти вже переселили до Криму мільйон росіян.

До слова, голова Меджлісу вважає, що після того, як Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму, усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України.

Водночас професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань переконаний: щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії.