На Банковій заявили, що CNN опублікував дезінформацію ФСБ щодо «вагнерівців»

Радник глави Офісу президента вказав на «синхронність» публікації CNN із заявою представника ФСБ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що версія телеканалу CNN про зірвану спецоперацію із затримання російських бойовиків «Вагнера» є перекладом англійською мовою старої російської дезінформації. Про це Подоляк сказав «Укрінформу».

«CNN несподівано озвучила дуже дивну версію так званого вагнерівського скандалу. На мій погляд, іноді явно трапляються такі анекдотичні ситуації, які складно навіть придумати. Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал», – зазначив Подоляк.

Він звернув увагу, що в матеріалі не вказано ані імен, ані посад представників спецслужб, які нібито коментували ситуацію з «вагнерівцями».

«Що там сказано? Все як завжди. Обов'язкові анонімні відставники – і це ключове – щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, без прізвища, без посади і, отже, джерела, що не мають інформаційної та репутаційної цінності», – підкреслив він.

При цьому Подоляк вказав на «синхронність» публікації із заявою представника ФСБ.

«Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив у медіа, щоб підтримати та похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати. Тепер вони «розженуть» цю історію з посиланням на CNN. І сталося це напередодні запланованої зустрічі Лукашенка з президентом Росії. Ситуація говорить сама за себе», – заявив він.

За його словами, «при цьому ніхто вже не здивується, якщо ФСБ похвалить і тих українських діячів з-поміж журналістів, політиків або колишніх спецслужбистів, які підставили CNN і просто забезпечили переклад англійською старої російської «дези», що була опублікована вперше 6 серпня 2020 року».

«З тієї публікації в «Комсомольській правді» нічого нового й істотного до історії про «вагнерівців» не додалося. А зараз ось похвалу ФСБ можна вважати неформальним орденом для всіх тих маніпуляторів і корупціонерів, які вклалися в поширення цієї історії. На жаль, у будь-якій країні можна знайти такі анонімні джерела, які розкажуть все, що завгодно. Можна тільки шкодувати, що запущена через російську пропагандистську «Комсомольську правду» історія прикриття для появи «вагнерівців» у Білорусі досі гуляє по медіа до радості та задоволення ФСБ», – резюмував радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

Нагадаємо, видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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