  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський знову зібрався до США: коли і навіщо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї&nbsp;ООН - Зеленський знову зібрався до США: коли і навіщо

    Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї ООН

    Фото: ЕРА

    Володимир Зеленський збирається у вересні відвідати Нью-Йорк

    Президент Володимир Зеленський планує здійснити поїздку до Нью-Йорка під час загальних дебатів і засідання високого рівня на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі «Укрінформу».

    «Справді готуємо візит президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше», – зазначив він у відповідь на запитання щодо участі президента в Генасамблеї ООН.

    За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

    Нагадаємо, витрати на нещодавній авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією в США становили 8,4 млн гривень.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

    Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

    Ще повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

    Читайте також:
    Теги: ООН Нью-Йорк політика Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров прессекретар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський знову зібрався до США: коли і навіщо