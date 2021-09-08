Зеленський знову зібрався до США: коли і навіщо

Володимир Зеленський знову збирається взяти участь в Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський збирається у вересні відвідати Нью-Йорк

Президент Володимир Зеленський планує здійснити поїздку до Нью-Йорка під час загальних дебатів і засідання високого рівня на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі «Укрінформу».

«Справді готуємо візит президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше», – зазначив він у відповідь на запитання щодо участі президента в Генасамблеї ООН.

За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Нагадаємо, витрати на нещодавній авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією в США становили 8,4 млн гривень.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Ще повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.