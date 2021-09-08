У Києві проходить найбільший в Європі молитовний сніданок (фоторепортаж)

На заході присутні представники духовенства, а також українські політики та іноземні гості

Сьогодні в Києві в Українському домі проходить дев’ятий національний молитовний сніданок, в якому беруть участь понад 1000 учасників з 15 країн світу. На заході присутні представники духовенства, а також українські політики та конгресмени США.

Учасниками, зокрема, є США, німецький бундестаг, Молдова, Литва та інші. Цьогорічний захід присвятили до 30-ї річниці незалежності України.

Національні молитовні сніданки у Києві проводяться дев’ять років поспіль. Вони вважаються найбільшими в Європі.

Серед гостей заходу були помічені лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, сенатори Сполучених Штатів Америки, які прибули зокрема й для участі в Українському молитовному сніданку, 6 вересня зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, а також з українськими міністром оборони та міністром закордонних справ.