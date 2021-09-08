Епіфаній, американські конгресмени і депутати. Хто бере участь в дев’ятому Молитовному сніданку у Києві

Національні молитовні сніданки у Києві проводяться дев’ять років поспіль

Серед екзотичних гостей сніданку – ексголова Конституційного суду Тупицький

В Українському домі сьогодні відбувається дев’ятий національний молитовний сніданок. У ньому беруть участь понад 1000 учасників з 15 країн світу. Як інформують журналісти з місця подій, на заході присутні предстоятель Православної церкви України Епіфаній, католики та протестанти, народні депутати, спікер Верховної Ради, урядовці та конгресмени США.

Учасниками, зокрема, є США, німецький бундестаг, Молдова, Литва та інші. Цьогоріч захід присвятили до 30-ї річниці незалежності України.

Національні молитовні сніданки у Києві проводяться дев’ять років поспіль. Вони вважаються найбільшими в Європі.

Серед екзотичних гостей сніданку – ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький.

Також на заході виступив п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Нагадаємо, сенатори Сполучених Штатів Америки, які прибули зокрема й для участі в Українському молитовному сніданку, 6 вересня зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, а також з українськими міністром оборони та міністром закордонних справ.