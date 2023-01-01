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Новорічне диво на Миколаївщині: Кім зворушив милою історією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новорічне диво на Миколаївщині: Кім зворушив милою історією
Щаслива мама і її новонароджена донечка
фото: Віталій Кім/Facebook

Очільник Миколаївщини розповів про появу нового життя

На Миколаївщині новорічної ночі трапилося справжнє диво. Зворушливу історію про появу нового життя розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Увечері 31 грудня в селі Бузьке у жінки почались пологи. Але «швидка, що їхала до неї, застрягла у болоті. Доки лікарів визволяли рятувальники, маля народилося, близько 00:00 на світ з'явилась дівчинка.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, по телефону її консультувала лікарка жіночої консультації Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко, розповів Віталій Кім.

«Загалом уже 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток – 5 дівчаток та 7 хлопчиків. Вітаємо нових Українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров'я та миру», – підсумував очільник Миколаївської ОВА.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

 

Теги: пожежа Миколаїв рятувальники пологи Віталій Кім

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