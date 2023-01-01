Новорічне диво на Миколаївщині: Кім зворушив милою історією

Щаслива мама і її новонароджена донечка

Очільник Миколаївщини розповів про появу нового життя

На Миколаївщині новорічної ночі трапилося справжнє диво. Зворушливу історію про появу нового життя розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Увечері 31 грудня в селі Бузьке у жінки почались пологи. Але «швидка, що їхала до неї, застрягла у болоті. Доки лікарів визволяли рятувальники, маля народилося, близько 00:00 на світ з'явилась дівчинка.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, по телефону її консультувала лікарка жіночої консультації Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко, розповів Віталій Кім.

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«Загалом уже 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток – 5 дівчаток та 7 хлопчиків. Вітаємо нових Українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров'я та миру», – підсумував очільник Миколаївської ОВА.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.