У Митищах стався вибух у багатоповерхівці

Причини вибуху наразі залишаються невідомими

Вночі 11 квітня в Митищах у Росії стався потужний вибух у 17-поверховому житловому будинку на вулиці Станційній. Про це пише «Главком» із посиланням на Shot.

За свідченнями очевидців, епіцентром стала квартира на 11-му поверсі, після чого вогонь швидко охопив сусідні оселі та балкони на верхніх ярусах. Загальна площа займання склала близько 70 квадратних метрів.

За офіційними даними МНС, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. З палаючої будівлі евакуювали 20 мешканців. Рятувальники, які прибули на місце, знімали людей із балконів за допомогою драбин, оскільки густий чорний дим заблокував виходи з квартир.

До ліквідації пожежі було залучено понад 80 фахівців та близько 30 одиниць спецтехніки. Мешканці будинку в спільних чатах намагаються встановити зв'язок з усіма сусідами, щоб переконатися, що під завалами чи в задимлених приміщеннях не залишилося людей. Оскільки будинок не газифікований, причини вибуху наразі залишаються невідомими – їх встановлюють експерти та слідчі органи.

Нагадаємо, на південному заході Москви в районі Південне Бутово стався вибух у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кадирова.

Інцидент стався на 15-му поверсі, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі, зруйновано балкон та вибито вікна в кількох квартирах. Очевидці повідомляли про загоряння на місці події. На даний момент відомо про двох поранених – батька та доньку. Медики надають їм необхідну допомогу.

До слова, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина.

Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.