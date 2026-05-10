Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
фото: Офіс президента

Учора й сьогодні Сили оборони утримувались від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи дотримується Росія перемир’я, яке пообіцяла на 9-11 травня. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 10 травня.

Зеленський визнав, що станом на зараз дійсно не зафіксовано масованих атак –ракетних ударів, авіаційних. Але у прифронтових районах і громадах спокою не було.

«Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають наші позиції саме так, як потрібно», – сказав президент

За словами Зеленського, вчора й сьогодні Сили оборони утримувались від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

«У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно», – пояснив він.

Нагадаємо, попри погоджене у Кремлі триденне перемир’я 9-11 травня, російська окупаційна армія продовжує штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Від початку доби 10 травня станом на 16:00 агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

9 травня, коли у Москві проводили святковий парад, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку. У ніч проти 9 травня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. Раніше повідомлясь, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими.

Читайте також:

Теги: росія Київ армія парад Володимир Зеленський Україна президент росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Риторика Трампа щодо НАТО як фактор посилення позицій Кремля
Риторика Трампа щодо НАТО як фактор посилення позицій Кремля
25 квiтня, 08:07
У результаті ДТП спецавто опинилося на металевому відбійнику
На Столичному шосе перекинувся сміттєвоз (відео)
13 квiтня, 10:30
За матеріалами справи, підсудний має різні церковні нагороди та грамоти за навчання
Житель Сумщини здавав позиції ЗСУ за церковні книги з Москви
12 квiтня, 16:15
Ситуація на європейських ринках суттєво змінилася через зростання цін на газ
Голова комітету Ради з енергетики закликає переглянути прайс-кепи через обмеження імпорту електроенергії
18 квiтня, 18:20
Росія нікому переговори не нав’язувала, заявив Лавров
Кремль зробив несподівану заяву про переговори з Україною
18 квiтня, 16:32
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що вогонь охопив територію гаража
На Виноградарі під час пожежі у гаражі загинув чоловік
22 квiтня, 11:04
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
1 травня, 13:09
Євродепутат обіцяє допомогу у пошуку житла та персональні запрошення на форум
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico
7 травня, 09:55
Зеленський побажав Мадяру успіхів та хороших результатів на посаді
Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду
Вчора, 19:40

Події в Україні

«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним
«Треба закінчувати війну». Зеленський прокоментував можливу зустріч із Путіним
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
В Охтирці чоловік посеред вулиці підірвав гранату, постраждали п’ятеро людей
В Охтирці чоловік посеред вулиці підірвав гранату, постраждали п’ятеро людей
Полонений окупант із чотирма вищими освітами та науковим ступенем розповів, чому пішов воювати
Полонений окупант із чотирма вищими освітами та науковим ступенем розповів, чому пішов воювати
Росія зірвала другий день перемир'я: Генштаб повідомив, куди вдарив ворог
Росія зірвала другий день перемир'я: Генштаб повідомив, куди вдарив ворог
Бійці 21 бригади відбили в росіян полонених побратимів: деталі унікальної операції
Бійці 21 бригади відбили в росіян полонених побратимів: деталі унікальної операції

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua