Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна

Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський

Учора й сьогодні Сили оборони утримувались від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи дотримується Росія перемир’я, яке пообіцяла на 9-11 травня. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 10 травня.

Зеленський визнав, що станом на зараз дійсно не зафіксовано масованих атак –ракетних ударів, авіаційних. Але у прифронтових районах і громадах спокою не було.

«Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають наші позиції саме так, як потрібно», – сказав президент

За словами Зеленського, вчора й сьогодні Сили оборони утримувались від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

«У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно», – пояснив він.

Нагадаємо, попри погоджене у Кремлі триденне перемир’я 9-11 травня, російська окупаційна армія продовжує штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Від початку доби 10 травня станом на 16:00 агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони.

9 травня, коли у Москві проводили святковий парад, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку. У ніч проти 9 травня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. Раніше повідомлясь, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими.