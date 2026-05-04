Скільки ще триватиме війна. Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав новий прогноз

Лариса Голуб
Британський аналітик Джеймс Шерр: проблема України не в тому, щоб «закінчити війну», а щоб позбавити Росію можливості досягати своїх військових і політичних цілей
Джеймс Шерр: «Серйозні експерти, яких я знаю, вважають, що війна триватиме»

Старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр, який ще на початку лютого 2022 року попереджав, що величезні втрати не зупинять Путіна, в інтерв'ю «Главкому» дав новий прогноз щодо тривалості війни та стратегічних завдань України.

«Серйозні експерти, яких я знаю, вважають, що війна триватиме», – сказав Джеймс Шерр.

На думку британського аналітика, очікування швидких переговорів на Заході часто ґрунтуються на нерозумінні глибинних причин конфлікту.

«На Заході, особливо в Сполучених Штатах, переговорами були одержимі ще до початку війни, особливо люди, які мало знають про Україну чи Росію, які не розуміють, чому ця війна почалася і чому вона продовжується з такою люттю», – зазначає Джеймс Шерр.

На питання про те, що може змусити російського диктатора змінити стратегію «ми за ценой не постоим», Шерр дає скептичну відповідь, фокусуючись на внутрішній логіці режиму РФ. «Коли Путін зупиниться? Я не знаю. Давайте вдамо, що поки він тут, війна ніколи не припиниться, якої б шкоди вона не завдала самій Росії», – сказав Джеймс Шерр.

Експерт вважає, що Україна має змінити фокус із простого очікування «кінця війни» на системне позбавлення ворога інструментів впливу та розбудову власної стійкості.

«Проблема України не в тому, щоб «закінчити війну», а щоб позбавити Росію можливості досягати своїх військових і політичних цілей, незалежно від того, чи Москва продовжуватиме війну чи ні. І в процесі цього Україна повинна зміцнити свою здатність не лише підтримувати себе, а й підтримувати імпульс інновацій у своїй економіці, поглиблювати згуртованість свого суспільства та ставати впливовим фактором безпеки та стабільності в Європі», – зауважив аналітик.

Ще до початку широкомасштабного вторгнення Джеймс Шерр чітко спрогнозував: Путіна не зупинять будь-які можливі втрати в Україні. Аналітик також застерігав західних лідерів ніколи не говорити, що вони не будуть діяти у випадку нападу.

До тих порад не прислухалися ні у Вашингтоні, ні у Парижі чи Берліні… Але якщо в Європі, здається, починають розуміти російську загрозу і готуються до можливої війни, то за океаном досі не усвідомлюють суті конфлікту в Україні. Ба більше, Адміністрація Трампа системно тисне на Київ, аби саме він йшов на поступки.

Раніше Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому» назвав головну помилку адміністрації Байдена.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін перебуває у стані глибокої тривоги через можливу ліквідацію з боку власних еліт. Як повідомляє проєкт «Важливі історії» із посиланням на секретний звіт розвідки однієї з країн Євросоюзу, путінська охорона радикально змінила протоколи безпеки президента РФ, фактично ізолювавши його в бункерах.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

