CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці

Минулого місяця російські війська вийшли зі стратегічного оплоту Кідал на півночі Малі – відступаючи під глузуванням тих самих повстанців, яких їх послали знищити

Вихід російських підрозділів зі стратегічно важливого міста Кідал на півночі Малі у квітні став для Кремля не просто територіальною втратою, а серйозним ударом по міжнародному престижу. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Експерти розцінюють евакуацію «Африканського корпусу» (структури, що прийшла на зміну ПВК «Вагнер» під егідою Міноборони РФ) як принизливу поразку Москви, яка намагалася утвердитися в ролі головного гаранта безпеки в Сахелі – регіоні, що став епіцентром світового тероризму.

Ситуація в Малі загострилася 25 квітня, коли бойовики «Аль-Каїди» та сепаратисти-туареги провели скоординовану атаку, наймасштабнішу за останнє десятиліття. Цей альянс дозволив повстанцям швидко захопити низку військових об'єктів. Російські військові, опинившись в оточенні в Кідалі, були змушені домовлятися з бойовиками про безпечний коридор для відступу. Цей інцидент продемонстрував обмеженість можливостей Росії у захисті своїх закордонних союзників, що вже спостерігалося раніше в Сирії, Венесуелі та Ірані.

Місто Кідал, захоплене малійською армією та росіянами у 2023 році, було символом перемоги Москви над західним впливом у регіоні. Після того, як військові хунти Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру розірвали відносини з Францією та ООН, Росія зайняла цю нішу, пропонуючи силову підтримку в обмін на доступ до природних ресурсів. Проте нинішні події ставлять під сумнів життєздатність такої стратегії.

Криза в країні поглибилася після загибелі міністра оборони Малі Садіо Камари – ключового ідеолога зближення з Росією, який загинув внаслідок атаки терориста-смертника. Тепер радикальні угруповання погрожують повною блокадою столиці Бамако, закликаючи населення до повстання проти хунти.

Аналітики зазначають, що обіцянки Володимира Путіна про військову допомогу, озвучені на саміті «Росія-Африка», на практиці виявилися неефективними. Хоча російські «інструктори» присутні в Центральноафриканській Республіці та Лівії, їхні успіхи залишаються хиткими. У Сахелі ж модель безпеки Кремля не вирішує фундаментальних проблем: корупції, бідності та міжетнічних конфліктів.

Попри репутаційні втрати та заклики туарегів до повного виведення російських військ, малійська хунта опинилася у безвиході. Хоча країна намагається диверсифікувати закупівлі зброї через Китай та Туреччину, Росія залишається єдиною стороною, готовою відправляти своїх солдатів безпосередньо в зону бойових дій. На думку експертів, у нинішньої влади Малі фактично немає іншого вибору, окрім як продовжувати залежну співпрацю з Москвою, навіть попри очевидну неефективність останньої.

Як відомо, у Малі повстанці відновили контроль над містом Кідал, яке раніше було ключовим символом присутності Росії в регіоні. Місто було втрачено після серії скоординованих атак на військові об’єкти. Кідал перебував під контролем малійських військових і пов’язаних із Росією сил із 2023 року.

Нагадаємо, що ситуацію ускладнила загибель міністра оборони Малі Садіо Камари, якого вважали ключовим союзником Росії. За даними військових джерел, він загинув 25 квітня внаслідок теракту.

Малі входить до Альянсу держав Сахеля разом із Нігером і Буркіна-Фасо. Після розриву відносин із Францією ці країни залучили Росію до військової співпраці, зокрема через так званий «Африканський корпус», який замінив структури «Вагнера». Попри це, останні атаки повстанців стали найбільшими за останні роки, а бойові дії в країні тривають.