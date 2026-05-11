Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
фото з відкритих джерел

Минулого місяця російські війська вийшли зі стратегічного оплоту Кідал на півночі Малі – відступаючи під глузуванням тих самих повстанців, яких їх послали знищити 

Вихід російських підрозділів зі стратегічно важливого міста Кідал на півночі Малі у квітні став для Кремля не просто територіальною втратою, а серйозним ударом по міжнародному престижу. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Експерти розцінюють евакуацію «Африканського корпусу» (структури, що прийшла на зміну ПВК «Вагнер» під егідою Міноборони РФ) як принизливу поразку Москви, яка намагалася утвердитися в ролі головного гаранта безпеки в Сахелі – регіоні, що став епіцентром світового тероризму.

Ситуація в Малі загострилася 25 квітня, коли бойовики «Аль-Каїди» та сепаратисти-туареги провели скоординовану атаку, наймасштабнішу за останнє десятиліття. Цей альянс дозволив повстанцям швидко захопити низку військових об'єктів. Російські військові, опинившись в оточенні в Кідалі, були змушені домовлятися з бойовиками про безпечний коридор для відступу. Цей інцидент продемонстрував обмеженість можливостей Росії у захисті своїх закордонних союзників, що вже спостерігалося раніше в Сирії, Венесуелі та Ірані.

Місто Кідал, захоплене малійською армією та росіянами у 2023 році, було символом перемоги Москви над західним впливом у регіоні. Після того, як військові хунти Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру розірвали відносини з Францією та ООН, Росія зайняла цю нішу, пропонуючи силову підтримку в обмін на доступ до природних ресурсів. Проте нинішні події ставлять під сумнів життєздатність такої стратегії.

Криза в країні поглибилася після загибелі міністра оборони Малі Садіо Камари – ключового ідеолога зближення з Росією, який загинув внаслідок атаки терориста-смертника. Тепер радикальні угруповання погрожують повною блокадою столиці Бамако, закликаючи населення до повстання проти хунти.

Аналітики зазначають, що обіцянки Володимира Путіна про військову допомогу, озвучені на саміті «Росія-Африка», на практиці виявилися неефективними. Хоча російські «інструктори» присутні в Центральноафриканській Республіці та Лівії, їхні успіхи залишаються хиткими. У Сахелі ж модель безпеки Кремля не вирішує фундаментальних проблем: корупції, бідності та міжетнічних конфліктів.

Попри репутаційні втрати та заклики туарегів до повного виведення російських військ, малійська хунта опинилася у безвиході. Хоча країна намагається диверсифікувати закупівлі зброї через Китай та Туреччину, Росія залишається єдиною стороною, готовою відправляти своїх солдатів безпосередньо в зону бойових дій. На думку експертів, у нинішньої влади Малі фактично немає іншого вибору, окрім як продовжувати залежну співпрацю з Москвою, навіть попри очевидну неефективність останньої.

Як відомо, у Малі повстанці відновили контроль над містом Кідал, яке раніше було ключовим символом присутності Росії в регіоні. Місто було втрачено після серії скоординованих атак на військові об’єкти. Кідал перебував під контролем малійських військових і пов’язаних із Росією сил із 2023 року.

Нагадаємо, що ситуацію ускладнила загибель міністра оборони Малі Садіо Камари, якого вважали ключовим союзником Росії. За даними військових джерел, він загинув 25 квітня внаслідок теракту.

Малі входить до Альянсу держав Сахеля разом із Нігером і Буркіна-Фасо. Після розриву відносин із Францією ці країни залучили Росію до військової співпраці, зокрема через так званий «Африканський корпус», який замінив структури «Вагнера». Попри це, останні атаки повстанців стали найбільшими за останні роки, а бойові дії в країні тривають.

Теги: росія путін військові Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андронов розкритикував рівень російського футболу
«Сльози і катастрофа». Коментатор з РФ – про повернення російського футболу на міжнародну арену
11 квiтня, 12:28
Співробітники ФСБ, яких пов’язують із вбивствами опозиціонерів, могил бути залучені до державної допінгової програми Росії
ФСБшники, які труїли Навального, причетні до допінгового скандалу? Коментар агенції WADA
20 квiтня, 19:44
Рада ЄС збереться для ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації
Словаччина готова підтримати санкції проти РФ, але за однієї умови
22 квiтня, 04:17
Ормузька протока є одним із ключових маршрутів постачання нафти і газу у світі
Британія і Франція готують коаліцію для відкриття Ормузької протоки – CNN
22 квiтня, 02:24
Над об’єктом піднявся стовп чорного диму, який видно за десятки кілометрів
Україна уразила стратегічну станцію ворога, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів (відео)
23 квiтня, 13:25
Атака дронів знищила ключовий вузол нафтологістики РФ, завдавши удару по її економіці та військовому забезпеченню
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону
29 квiтня, 13:14
Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Військовий збір – на виплати бійцям ЗСУ: рішення бюджетного комітету
6 травня, 12:15
Удар по НПЗ у Киришах зупинив переробку нафти
Один із найбільших НПЗ РФ зупинився після удару дронів
5 травня, 17:17
Парад у Сибіру перетворився на ходу родичів учасників «СВО»
Парад в Сибіру шокує. Відео
9 травня, 10:38

Політика

Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
The Times: Скорочений парад у Москві на День Перемоги став символом втраченого контролю Путіна
The Times: Скорочений парад у Москві на День Перемоги став символом втраченого контролю Путіна
Викривлене сприйняття США формує небезпечну самовпевненість Китаю. Аналіз NYT
Викривлене сприйняття США формує небезпечну самовпевненість Китаю. Аналіз NYT
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
CNN: Відступ російських військ із Кідала підірвав репутацію Путіна в Африці
Bloomberg: Стармер готується виступити з вирішальною промовою через загрозу відставки
Bloomberg: Стармер готується виступити з вирішальною промовою через загрозу відставки
Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться у Китаї: про що говоритимуть
Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться у Китаї: про що говоритимуть

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua