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Україна готова обміняти полонених військових РФ на політв'язнів Кремля: реакція опонента Путіна

glavcom.ua
Україна готова обміняти полонених військових РФ на політв'язнів Кремля: реакція опонента Путіна
В Україні готові обмінювати полонених росіян на громадян РФ, які виступили проти війни та отримали вироки
фото: RBC

Відомий опозиціонер розповів, як ставиться до пропозиції Міноборони України 

У Міноборони України заявили, що готові обмінювати росіян, які утримуються в українських в'язницях, на громадян РФ, які виступили проти війни та отримали вироки. Про цю ініціативу висловився російський опозиціонер Ілля Яшин, якого засудили за статтею про «військові фейки».

Яшин розповів, що до нього через адвокатів звернулися журналісти із запитанням, чи погодиться він на такий обмін. Опозиціонер зазначив, що вітає ініціативу України, і додав, що подібний «акт гуманізму дорогого вартий».

Росіянин зазначив: «Сподіваюся, російська сторона прийме пропозицію і незабаром обмін відбудеться. Вихід безневинно засуджених із в'язниць стане великою радістю».

В той самий час для себе Ілля Яшин варіант обміну не розглядає, оскільки це має на увазі еміграцію, а для нього «це неприйнятно».

Опозиціонер наголосив: «Свобода в обмін на еміграцію – угода, яку Кремль неформально запропонував усім лідерам опозиції ще 2021 року. Я цю угоду відкинув і позицію з того часу не змінював».

Яшин додав, що Росія – його дім, він і далі вестиме свою боротьбу, скільки б часу на це не знадобилося. Він наголосив, що, залишаючись на території Росії, висловлює протест проти заборони людям займатися незалежною політикою, а також проти війни, розв'язаної Путіним щодо України.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна в питання звільнення цивільних із російського полону потребує залучення третьої країни. За його словами, залучення посередника може створити можливість для застосування «дипломатії маятника» з Росією. Він підкреслив, що цей підхід має велике значення для збереження цивільних життів.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що п'ята частина, тобто 20% російських військових, які потрапляють у полон до ЗСУ, здаються добровільно. Втім, за його словами, в України є значно менше обмінного фонду, ніж у Росії, і наша країна не зможе зрівнятися з РФ у кількості полонених.  

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Теги: Міноборони обмін полоненими росіяни

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