Україна готова обміняти полонених військових РФ на політв'язнів Кремля: реакція опонента Путіна

В Україні готові обмінювати полонених росіян на громадян РФ, які виступили проти війни та отримали вироки

Відомий опозиціонер розповів, як ставиться до пропозиції Міноборони України

У Міноборони України заявили, що готові обмінювати росіян, які утримуються в українських в'язницях, на громадян РФ, які виступили проти війни та отримали вироки. Про цю ініціативу висловився російський опозиціонер Ілля Яшин, якого засудили за статтею про «військові фейки».

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Яшин розповів, що до нього через адвокатів звернулися журналісти із запитанням, чи погодиться він на такий обмін. Опозиціонер зазначив, що вітає ініціативу України, і додав, що подібний «акт гуманізму дорогого вартий».

Росіянин зазначив: «Сподіваюся, російська сторона прийме пропозицію і незабаром обмін відбудеться. Вихід безневинно засуджених із в'язниць стане великою радістю».

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В той самий час для себе Ілля Яшин варіант обміну не розглядає, оскільки це має на увазі еміграцію, а для нього «це неприйнятно».

Опозиціонер наголосив: «Свобода в обмін на еміграцію – угода, яку Кремль неформально запропонував усім лідерам опозиції ще 2021 року. Я цю угоду відкинув і позицію з того часу не змінював».

Яшин додав, що Росія – його дім, він і далі вестиме свою боротьбу, скільки б часу на це не знадобилося. Він наголосив, що, залишаючись на території Росії, висловлює протест проти заборони людям займатися незалежною політикою, а також проти війни, розв'язаної Путіним щодо України.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна в питання звільнення цивільних із російського полону потребує залучення третьої країни. За його словами, залучення посередника може створити можливість для застосування «дипломатії маятника» з Росією. Він підкреслив, що цей підхід має велике значення для збереження цивільних життів.

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Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що п'ята частина, тобто 20% російських військових, які потрапляють у полон до ЗСУ, здаються добровільно. Втім, за його словами, в України є значно менше обмінного фонду, ніж у Росії, і наша країна не зможе зрівнятися з РФ у кількості полонених.