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Обмін полоненими. Зеленський показав емоційне відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін полоненими. Зеленський показав емоційне відео
Обмін полоненими, 11 червня 2023 року
фото: скрін із відео

Загалом з 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок

Вчора Україна повернула з полону ще 95 своїх воїнів. Сьогодні президент Володимир Зеленський опублікував ексклюзивні кадри обміну.

«Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!», – написав він.

Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок.

Нагадаємо, триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Теги: Володимир Зеленський Україна війна полон

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