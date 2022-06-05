Бізнес під час війни: які послуги спрощено для ФОПів

Уряд ухвалив низку рішень, які дозволяють фізичним особам-підприємцям (ФОП) дистанційно отримувати державні послуги, необхідні для здійснення своєї діяльності під час дії воєнного стану. Про це йдеться у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Послуги на порталі «Дія»

Відкрити ФОП в умовах війни можна на порталі «Дія». Для цього достатньо заповнити електронну форму на порталі та підтвердити дані електронним підписом. У цей же спосіб можна припинити підприємницьку діяльність. Такі послуги безкоштовні.

Також у «Дії» віднедавна підприємці можуть скористатися новою послугою – «єДекларація». Це документ, який на час воєнного стану замінить певні види дозвільних документів, необхідних для здійснення підприємцями господарської діяльності.

Подати «єДекларацію» можуть підприємці:

у яких закінчився строк дії дозвільних документів до початку воєнного стану;

які планують вести ліцензовану діяльність;

які через війну змінили вид діяльності та розпочинають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.

Відкриття банківських рахунків

Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій підприємець за власним вибором відкриває рахунок у будь-якому банку України на умовах договору.

«Необхідно чітко відокремлювати банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності та особистий, оскільки особисті та підприємницькі доходи оподатковуються за різними правилами», – йдеться в повідомленні

Гарантії відшкодування вкладів

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб звертають увагу, що з 2017 року гарантії структури поширюються і на рахунки ФОП. На час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення гарантується 100% коштів на рахунку. Після закінчення тримісячного терміну сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на порталі «Дія» фізичні особи – підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування.