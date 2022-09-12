Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 12 вересня

НА Харківщині внаслідок ракетних ударів по критичній інфраструктурі одна людина загинула

Ситуація на території Луганської області напружена, тривають позиційні бої

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Сьогодні вночі, близько 00:40, ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Зазнав шкоди один з об’єктів інфраструктури на околицях міста. Постраждалих наразі немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Полтавщина

Учора ввечері в Кременчуцькому районі силами ППО збито дві ворожі ракети. Внаслідок ворожого удару по ТЕЦ на Харківщині сталося аварійне відключення електроенергії на території декількох областей, зокрема і на Полтавщині. Станом на зараз перепідключення, подача електричної енергії та водопостачання відновлено.

Сумщина

Уночі був мінометний обстріл Білопільської громади (15 прильотів). Без наслідків. Вчора по Середино-Будській громаді чотири рази прилетіло з міномету, а в бік Шалигінської громади росіяни відкривали вогонь з крупнокаліберного кулемета, 3 довгі черги в напрямку с. Катеринівка. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Загалом під ворожий вогонь потрапили чотири громади. У Нікопольському пошкоджені будинки, ліцей та лінія електропередач. У Криворізькому – будинки та газогін. Всюди минулося без постраждалих.

Харківщина

Унаслідок ракетних ударів вночі по критичній інфраструктурі одна людина загинула, тривають пошуки. Пожежу ліквідували, електропостачання відновлене. Ще одне ракетне влучання було в Новобаварському районі, пошкоджені будинки, є один постраждалий.

По області окупанти вдень завдали удару по Чугуївській громаді. Внаслідок обстрілу учбово-спортивного центру виникла пожежа. Жертв та постраждалих немає.

Луганщина

Ситуація на території області напружена, тривають позиційні бої. Колаборанти масово покидають територію області. На Бахмутському напрямку по позиціях захисників Луганщини здійснено за ніч 7 артелерійських, 6 мінометних та 5 обстрілів з РСЗВ. Один раз намагались прорватись на танку. Знову нанесений ракетний удар.

Донеччина

Вночі – ракетний удар по Краматорську. Пошкоджено медзаклад і приватні будинки. Попередньо – без жертв. Протягом доби ворог використовував артилерію, РСЗВ «Ураган», «Град», ракету ЗРК С-300. Внаслідок обстрілів Авдіївки, Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Миколаївки, с. Карлівки та інших населених пунктів пошкоджено 3 багатоповерхівки, 5 приватних житлових будинків, складське приміщення, ПрАТ «АКХЗ», ТЦ, приміщення розважального центру, будівля ЦНАПу, приміщення заводу. За добу по області троє загиблих, 9 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вчора близько півночі обстрілів зазнало смт Березнегувате Березнегуватської громади. Пошкоджено газопровід, житлові будинки, адміністративну будівлю та технічні споруди комунального підприємства, магазини.

Також вчора ввечері зафіксовано обстріли прилеглої території села Калачеве Березнегуватської громади. Детальна інформація уточнюється.

Сьогодні вночі в селищі Широке Широківської громади, як і вчора, зафіксовано обстріли. Влучання були по відкритим територіям та дорожньому покриттю. Постраждалих немає. Також вночі – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської ТГ. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Обстановка залишається складною. Ворожа армія обстріляла смт Архангельське, села Любимівка, Ольгине та Станіслав, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, серед місцевих є загиблі та поранені.

По всій території області військові рф посилили адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. В обласному центрі військові рф обікрали будинки по вулицях Озерна, Кримська та Офіцерська.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.