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У Харкові пролунала серія вибухів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

Унаслідок одного з вибухів виникла пожежа

У ніч на 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

О 00:58 в місті пролунав перший вибух. Через хвилину кореспонденти повідомили про наступний. Загалом в Харкові пролунало чотири вибухи. 

«Внаслідок одного з вибухів у центрі Харкова зайнялася пожежа», – повідомляє кореспондент «Суспільного».

Зазначимо, в місті триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ о 00:54 повідомили про рух БпЛА в напрямку міста.

Мешканцям міста варто перебувати в укриттях.

Нагадаємо, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель. 

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань. 

Теги: пожежа вибух тривога Харків

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