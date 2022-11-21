Рашисти обстріляли Херсон, є жертви

Мешканців Херсонщини влада закликає евакуюватися

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада. Про це повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський та «Громадське».

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«У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається», – написав він.

Поліція Херсонської області також повідомляє, що через обстріл є і загиблі, і поранені.

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Також чиновники закликають жителів правобережжя Херсонщини евакуюватися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рашисти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Місцеві пабліки повідомляють, що дві ракети влучили в багатоповерхівку на Острові.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.