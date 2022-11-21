Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли Херсон, є жертви

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Херсон, є жертви
Ворог бив по цивільній інфраструктурі 
фото з відкритих джерел

Мешканців Херсонщини влада закликає евакуюватися 

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада. Про це повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський та «Громадське».

«У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається», – написав він.

Поліція Херсонської області також повідомляє, що через обстріл є і загиблі, і поранені.

Також чиновники закликають жителів правобережжя Херсонщини евакуюватися. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рашисти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Місцеві пабліки повідомляють, що дві ракети влучили в багатоповерхівку на Острові.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.

Читайте також: 

Теги: окупанти обстріл Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти порушують права дітей на окупованих територіях
Окупанти на Херсонщині перевіряли, чи навчаються діти онлайн в українських школах
Сьогодні, 03:15
Дві ракети влучили в херсонську багатоповерхівку
Окупанти обстріляли звільнений Херсон
Вчора, 23:10
У безладі в будівлі СБУ виявили міни
У кожному кабінеті сюрприз: як розміновували будівлю СБУ в Херсоні (відео)
Сьогодні, 04:55

Події в Україні

Рашисти обстріляли Херсон, є жертви
Рашисти обстріляли Херсон, є жертви
Оборона України: ситуація у регіонах станом на 21 листопада
Оборона України: ситуація у регіонах станом на 21 листопада
«Рашисти невдало покурили». Поблизу Мелітополя ліквідовано ворожу військову базу
«Рашисти невдало покурили». Поблизу Мелітополя ліквідовано ворожу військову базу
«По телевизору п*здят, аж неохота включать». Рашисти скаржаться, що їх дурять
«По телевизору п*здят, аж неохота включать». Рашисти скаржаться, що їх дурять
Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять загиблих, які відстоювали Гідність та Свободу (фото) 
Подружжя Зеленських вшанувало пам’ять загиблих, які відстоювали Гідність та Свободу (фото) 
Британська розвідка назвала напрямок, де окупанти стають вразливими
Британська розвідка назвала напрямок, де окупанти стають вразливими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
40K
Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву
37K
Про що мовчить Зеленський
33K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони
32K
Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії
20K
Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту