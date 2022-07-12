Туреччина анонсувала чотиристоронні «зернові» переговори

У перемовинах візьмуть участь представники України, Туреччини, Росії та ООН

Міністерство оборони Туреччини повідомило про початок чотиристоронніх переговорів щодо безпечного вивезення зерна з українських портів. Про це йдеться на сайті турецького відомства.

Перша зустріч делегацій України, Туреччини, Росії та ООН відбудеться в середу, 13 липня. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що переговори було погоджено як з російським міністром Сергієм Шойгу, так і з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Акар сподівається, що на зустрічі в Стамбулі вдасться досягнути домовленості про відновлення експорту українського зерна через морські порти.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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