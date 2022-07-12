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    Політика

    Туреччина анонсувала чотиристоронні «зернові» переговори

    Турецький міністр сподівається, що&nbsp;вдасться досягнути домовленості про відновлення експорту українського зерна - Туреччина анонсувала чотиристоронні «зернові» переговори
    Турецький міністр сподівається, що вдасться досягнути домовленості про відновлення експорту українського зерна
    фото з відкритих джерел

    У перемовинах візьмуть участь представники України, Туреччини, Росії та ООН

    Міністерство оборони Туреччини повідомило про початок чотиристоронніх переговорів щодо безпечного вивезення зерна з українських портів. Про це йдеться на сайті турецького відомства.

    Перша зустріч делегацій України, Туреччини, Росії та ООН відбудеться в середу, 13 липня. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що переговори було погоджено як з російським міністром Сергієм Шойгу, так і з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

    Акар сподівається, що на зустрічі в Стамбулі вдасться досягнути домовленості про відновлення експорту українського зерна через морські порти.

    Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: Туреччина росія окупанти Чорне море війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина анонсувала чотиристоронні «зернові» переговори