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Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох жертв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох жертв
Ліквідація наслідків ракетного удару вже триває понад добу
фото: пресслужба ДСНС

Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку

З-під завалів будинку у Запоріжжі, куди вчора влучила російська ракета, рятувальники  деблокували тіла ще двох загиблих. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Ліквідація наслідків ракетного удару вже триває понад добу. «У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 7:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків, а психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Нагадаємо,  2 березня росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів.

Також з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі вдалося врятувати Катерину Мельник та її кота. Дівчина провела під завалами п'ять годин.

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Теги: Запоріжжя державна служба рятувальники ракета росіяни війна обстріл

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