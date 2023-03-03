Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох жертв

Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку

З-під завалів будинку у Запоріжжі, куди вчора влучила російська ракета, рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Ліквідація наслідків ракетного удару вже триває понад добу. «У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 7:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків, а психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Нагадаємо, 2 березня росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів.

Також з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі вдалося врятувати Катерину Мельник та її кота. Дівчина провела під завалами п'ять годин.