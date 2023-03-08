Через втрати в Україні Росія збільшила залежність від ядерної зброї – розвідка США

На відновлення збройних сил РФ підуть роки, тому вона стане ще більш залежною від ядерних, кібернетичних і космічних можливостей

РФ стала більш залежною від ядерної зброї на тлі великих втрат конвенційних сил у війні проти України. Про це йдеться в щорічній оцінці загроз розвідувального співтовариства США.

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«Важкі втрати сухопутних військ і масштабні витрати на високоточні боєприпаси під час конфлікту погіршили наземні і повітряні звичайні можливості Москви і збільшили її залежність від ядерної зброї», – зазначається в доповіді.

Розвідка вважає, що на відновлення збройних сил РФ підуть роки, тому вона стане ще більш залежною від ядерних, кібернетичних і космічних можливостей.

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Щодо ядерного арсеналу Росії, у звіті підкреслюється, що він досі найбільший і найпотужніший, але безпека російських ядерних засобів викликає занепокоєння, незважаючи на покращення захисту, контролю та обліку матеріалів на російських ядерних об'єктах з 1990-х років.

«Протягом свого вторгнення в Україну Москва продовжувала демонструвати, що вважає свій ядерний потенціал необхідним для підтримання стримування і досягнення своїх цілей у потенційному конфлікті проти США і НАТО», – зазначила американська розвідка.

Як ідеться у звіті, попри виснаження конвенційних військ в Україні, Росія досі зберігає здатність розгортати військово-морські сили, бомбардувальну авіацію дальнього радіусу дії і невеликі повітряні і наземні сили загального призначення по всьому світу.

Нагадаємо, що розвідка США впевнена, що російський диктатор Володимир Путін недооцінив потужність Збройних сил України у бою, а оголошена в РФ часткова мобілізація підірве його імідж та послабить підтримку війни.