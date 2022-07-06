Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)

Внаслідок обстрілу горів Центральний ринок Слов'янська

У результаті ворожого обстрілу Центрального ринку Слов'янська 5 липня загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Внаслідок російського обстрілу поранень зазнали сім осіб.

«Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це – чистий тероризм», – зазначив Кириленко.

Він оприлюднив відео результатів обстрілу Слов'янська.

Кириленко закликав усіх мешканців Слов’янська евакуюватися.

Інформацію про двох загиблих підтвердив також і мер Слов’янська Вадим Лях.

«За результатами вчорашнього обстрілу у нас двоє загиблих та семеро поранених», – написав він у Facebook вранці 6 липня.

Лях оприлюднив фото наслідків обстрілу міста.

Нагадаємо, 5 липня близько 14:30 стало відомо, що окупанти масовано обстрілюють Слов’янськ.

Результати обстрілу: горів центральний ринок. «Прильоти» по центру, Варшаві, Північному, Славкурору. Раніше повідомлялося про одного загиблого і сім поранених.