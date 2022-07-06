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    Події в Україні

    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)

    Руйнування Слов'янська в результаті ворожого обстрілу 5 липня - Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Руйнування Слов'янська в результаті ворожого обстрілу 5 липня
    фото: Вадим Лях/Facebook

    Внаслідок обстрілу горів Центральний ринок Слов'янська

    У результаті ворожого обстрілу Центрального ринку Слов'янська 5 липня загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Внаслідок російського обстрілу поранень зазнали сім осіб.

    «Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це – чистий тероризм», – зазначив Кириленко.

    Він оприлюднив відео результатів обстрілу Слов'янська.

    Кириленко закликав усіх мешканців Слов’янська евакуюватися.

    Інформацію про двох загиблих підтвердив також і мер Слов’янська Вадим Лях.

    «За результатами вчорашнього обстрілу у нас двоє загиблих та семеро поранених», – написав він у Facebook вранці 6 липня.

    Лях оприлюднив фото наслідків обстрілу міста.

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    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)
    фото: Вадим Лях/Facebook

    Нагадаємо, 5 липня близько 14:30 стало відомо, що окупанти масовано обстрілюють Слов’янськ.

    Результати обстрілу: горів центральний ринок. «Прильоти» по центру, Варшаві, Північному, Славкурору. Раніше повідомлялося про одного загиблого і сім поранених.

    Читайте також: Оборона Слов’янська: здачі не буде. Інтерв’ю з головою військово-цивільної адміністрації
    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Слов’янська. Місто в руїнах, кількість жертв зросла (фото, відео)