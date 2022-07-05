Обстріл Слов’янська: мер повідомив про жертви

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Слов'янська за попередніми даними загинула одна людина. Ще семеро торимали поранення. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«Результати обстрілу: горить центральний ринок. «Прильоти» по центру, Варшаві, Північному, Славкурору. Попередньо – один загиблий та сім поранених», – йдеться в повідомленні.

Розмір збитків уточнюється.

Нагадаємо, близько 14:30 стало відомо, що окупанти масовано обстрілюють Слов’янськ.

Крім цього, окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. В місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. Внаслідок атаки загинуло шість людей, у тому числі дитина. Постраждали 19 осіб. У результаті ворожого удару пошкоджено близько 40 житлових будинків.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські окупанти стягують сили до Слов’янська. Окупанти хочуть повторити у місті сценарій Маріуполя.

До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.