Українське літо в Маріуполі: партизани розкрили кількість знищених окупантів

Партизани діють в Маріуполі від початку окупації міста

Для окупантів у Маріуполі це літо було пекельним

Протягом літа, що минуло, в окупованому Маріуполі та районі учасники підпілля знищили 21 російського військового. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко з посиланням на маріупольський Спротив.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Маріупольський Спротив підбив підсумки «Українського літа» в Маріуполі. З підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків мова йдеться про ліквідацію загалом 21 російського військового на території Маріуполя та району, зокрема шляхом отруєння», – написав він у Telegram.

Але, за словами Андрющенко, насправді знищених партизанами окупантів значно більше. «Якщо додати до рахунку загиблих та поранених в двократній бавовні в Юр’ївці, то загальний рахунок «хороших» росіян піде на декілька сотень», – повідомив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Андрющенко зазначив, що для окупантів у Маріуполі це літо було пекельним.

Як повідомлялося, в кінці серпня Сили спротиву підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по командному пункту росіян у селі Юр'ївка Маріупольського району. Окупанти зазнали чималих втрат.

До слова, російські військові вбили понад сотню українських дітей під час облоги Маріуполя. Місцеві партизани знайшли докази, що підтверджують злочини окупантів.