Обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу

Окупанти не підуть на Сумську область

Арестович прокоментував ситуацію в регіоні

Останніми днями росіяни активно обстрілюють регіон, однак не зважаться на ще одну спробу наземного прориву.

Радник глави Офісу президента зазначив, що на Сумщині є загроза обстрілів, але без переходу російських військ у наземний наступ. Про це йшлося у інтерв’ю каналу «Фейгін Live».

«Вони не повторюють цієї дурості, бо що таке сумчани – вони добре вивчили за попередній період», – пояснив Арестович.

Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.

Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.

Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).

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