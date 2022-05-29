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    Події в Україні

    Обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу

    Окупанти не підуть на Сумську область - Обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу
    Окупанти не підуть на Сумську область
    фото з відкритих джерел

    Арестович прокоментував ситуацію в регіоні

    Останніми днями росіяни активно обстрілюють регіон, однак не зважаться на ще одну спробу наземного прориву.

    Радник глави Офісу президента зазначив, що на Сумщині є загроза обстрілів, але без переходу російських військ у наземний наступ. Про це йшлося у інтерв’ю каналу «Фейгін Live».

    «Вони не повторюють цієї дурості, бо що таке сумчани – вони добре вивчили за попередній період», – пояснив Арестович.

    Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

    Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.

    Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.

    Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація радник #stoprussia
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    Обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу