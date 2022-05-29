Обстріли Сумщини: чи є загроза наземного наступу
Арестович прокоментував ситуацію в регіоні
Останніми днями росіяни активно обстрілюють регіон, однак не зважаться на ще одну спробу наземного прориву.
Радник глави Офісу президента зазначив, що на Сумщині є загроза обстрілів, але без переходу російських військ у наземний наступ. Про це йшлося у інтерв’ю каналу «Фейгін Live».
«Вони не повторюють цієї дурості, бо що таке сумчани – вони добре вивчили за попередній період», – пояснив Арестович.
Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.
Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.
Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.
Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).