Залучають навіть гіпнотизерів. Охорона Путіна готується до можливого держперевороту – ЗМІ

За чергові навчання охорони Путіна відповідає заступник директора відомства Олександр Комов, який, за даними ЗМІ, часто прислухається до порад астрологів та екстрасенсів

У столиці країни-агресора Росії почали поступово готуватися до можливого державного перевороту. Нещодавно Федеральна служба охорони (ФСО) влаштувала у Москві планово-тактичні навчання з нейтралізації загроз тероризму та захисту об'єктів вищих органів влади. При цьому ФСО готує особовий склад до «масованої ідеологічної атаки», повідомляє The Insider.

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За даними видання, охорона російського диктатора боїться, що проти кремлівської влади буде використано ЗМІ, соцмережі, релігійні організації та навіть гіпноз. Серед заходів у відповідь російські генерали планують «контрнавіювання», проведення щотижневих політзанять, колективний похід у храм і виявлення офіцерів ФСО з нестійкою психікою та неадекватною реакцією.

За реалізацію плану відповідає безпосередньо заступник директора ФСО генерал Олександр Комов. За інформацією джерела видання з охорони Кремля, генерал Комов не лише відрізняється підвищеною пильністю, а й уважно прислухається до порад астрологів та екстрасенсів.

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Крім того, охоронці кремлівського диктатора переживають, що ворог добиватиметься «зниження психологічної стійкості особового складу, його моральної дезорієнтації та доведення до стану неготовності чинити опір». Серед головних загроз у РФ називають телебачення, радіо, друковані ЗМІ, соцмережі, книги, брошури, листівки та плакати.

Також керівництво ФСО Росії вважає, що для держперевороту проти Кремля буде використано громадські рухи, неурядові та релігійні організації. Особливий акцент робиться на деяких осіб, «підготовлених для психологічного зараження особового складу і які мають гіпнотичні здібності». Щоправда, що це за особи і яким чином вони можуть загіпнотизувати та психологічно заразити кремлівську охорону, у ФСО не уточнюють.

Нагадаємо, у жовтні у ЗМІ з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін розмістив у Москві Окрему дивізію оперативного призначення (ОДОП) на тлі побоювань держперевороту. За даними ЗМІ, підрозділ посилив охорону російської столиці, і всі військові підрозділи приведені в повну боєготовність.

Охорона Путіна чисельністю 18 тис. осіб почала проводити арешти підозрілих військовослужбовців і встановлювати блокпости на в'їзді в Москву.

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