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Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW
Аналітики ISW підготували звіт та карти війни в Україні
фото з відкритих джерел

Росіяни тиснуть на українські позиції на кількох ділянках фронту

Українські війська в Курській області в ході проведеної операції мали успіх поблизу Кореневого. Росіяни просуваються у трьох областях на лінії зіткнення та активно наступають на деяких ділянках. Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт та карти війни в Україні. 

Операція ЗСУ в Росії

Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW фото 1
Фото: ISW


Повідомляється, що 6 і 7 жовтня українські війська продовжували штурмові дії у Глушківському районі Курської області, включно з південним районом Глушкового поблизу Веселого, але просування не фіксувалося.

ЗСУ нещодавно просунулися в межах основного «українського плацдарму» в Курській області. Геолокаційні кадри від 6 жовтня показують, що українські сили просунулися на південь від Обуховки (на південь від Коренево).

Повідомляється, що ЗСУ атакували поблизу Обуховки, Крем'яного, Любимівки, Плехового та Камишівки 6 і 7 жовтня.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах основного «українського плацдарму» в Курській області. Геолокаційні кадри від 7 жовтня показують, що російські війська просунулися в межах Любимівки.

Російські джерела ISW також стверджували, що нібито тривають бої на південь від Кореневого поблизу Успенівки та на схід від Кореневого біля Крем'яного.

Схід України. Операція №1 – Харківська область

Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW фото 2
Фото: ISW


Російські загарбники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 вересня, показують, що окупанти просунулися в межах центральної частини Вовчанська, хоча це «мало ймовірно протягом останнього тижня», йдеться у звіті аналітиків.

Російські «воєнкори» заявили 7 жовтня, що війська РФ начебто захопили Вовчанський агрегатний завод, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські окупанти продовжували наступати поблизу Вовчанська, Тихого та Стариці 6 і 7 жовтня.

7 жовтня речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що росіяни протягом останнього тижня обстріляли Вовчанськ загалом із понад 100 БТРів та атакували великою кількістю особового складу.

За словами Саранцева, окупанти за останній тиждень посилили дії тактичної авіації та безпілотників на Харківському напрямку.

Операція №2 – Луганська область

Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW фото 3
Фото: ISW


Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Сватового під часатак уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 7 жовтня.

Український військовий спостерігач заявив, що окупанти захопили Мясожарівку (на захід від Сватового).

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська просунулися на схід від Колісниківки та Кругляківки, хоча в ISW не спостерігали доказів.

Російські загарбники наступали біля Синьківки, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Вишневого, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Греківки, Зарічного, в районі Серебрянського лісництва та біля Діброви 6 і 7 жовтня.

Операція №3 – Донецька область

Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW фото 4
Фото: ISW


Російські окупанти продовжували штурм на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки 6 і 7 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ Анастасія Бобовнікова заявила, що загарбники ведуть бойові дії на Сіверському напрямку.

6 і 7 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі самого Часового Яру та на південь від цього міста в районі Білої Гори та Ступочок, але жодних підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

За словами Бобовнікової, біля Часового Яру ворог веде штурм піхотою без бронетехніки.

«Південна вісь»

Ворог просувається у трьох областях, а ЗСУ мали частковий успіх на Курщині – карти ISW фото 5
Фото: ISW


Російські джерела ISW повідомляли, що оперативний темп на південній лінії фронту в районі Кам'янського Запорізької області посилюється після тривалого оперативного затишшя після контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року.

Геолокаційні кадри від 6 жовтня показують, що війська РФ незначно просунулися поблизу Кам'янського та Плавного на східному березі Каховського водосховища, як повідомляється, між 6 та 7 жовтня.

Кілька російських блогерів заявили 6 жовтня, що путінські війська контратакували після того, як ЗСУ начебто невдало спробували прорватися поблизу Кам'янського.

Також російські «воєнкори» розповідали, що війська РФ просунулися до позицій на північ від висохлих ділянок Каховського водосховища безпосередньо на захід від Кам'янського, та увійшли в район на захід від Кам’янського.

Як йдеться у звіті, одне російське джерело стверджувало, що як російські, так і українські сили розгортають резерви в районі Кам’янського, хоча в ISW не можуть незалежно перевірити це твердження.

«Просування Росії залишається тактичним, і залишається незрозумілим, як розвиватимуться операції в західній частині Запорізької області», – пишуть експерти Інституту вивчення війни.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2024 року

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни проти України російська армія, ймовірно, втратила понад 648 тис. військових, вважають у розвідці Британії. 

До слова, росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку та по всій лінії фронту. Зокрема, поблизу Глибокого ворог посилює свої підрозділи, також у цьому районі окупанти споруджують нові фортифікації, щоб утриматись на позиціях та мати змогу наступати далі.

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Теги: ISW окупанти армія ворог наступ штурм росіяни

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