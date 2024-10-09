Міненерго спростувало прогноз ООН про тривалі відключення світла взимку

За словами очільника Міненерго, відключення світла взимку можуть бути через аварійні ремонти, проте вони будуть системними

Галущенко вважає, що Україна здатна пройти наступну зиму без відключень світла

Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Forbes.

«Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилось, що у них немає реальних аргументів», – каже він.

Галущенко вважає, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо росіянам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Відключення світла взимку, за словами міністра, можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системного характеру. Так, міністр заперечив слова керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл про те, що наступна зима для українців буде дуже складною.

«Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки», – казала вона.

Глава Міненерго наголосив, що найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів – це ППО. Атака росіян 26 серпня показала, що системи другого рівня захисту не здатні повністю убезпечити енергообʼєкти від російських ракет.

Крім того, до кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але під'єднати все у 2024 році не встигне.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Раніше Галущенко заявив, що прогноз про те, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу є досить умовним.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.