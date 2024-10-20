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У Києві та околицях міста вночі знищено близько десятка БпЛА – КМВА

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві та околицях міста вночі знищено близько десятка БпЛА – КМВА
Сили оборони вночі збивали БпЛА на Київщині
фото з відкритих джерел

Столицю та більшість регіонів України вночі охопила повітряна тривога через загрозу атаки ворожих БпЛА

Цієї ночі сили оборони знищили близько десяти ударних дронів, які були запущені російськими агресорами на території Києва та в околицях столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму Телеграм-каналі.

«Чергова повітряна атака на Київ. Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями», – ідеться в повідомленні.

Протягом ночі в столиці було оголошено повітряну тривогу двічі, яка тривала в цілому близько трьох годин. Керівник обласної військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що приблизно десять російських ударних дронів, що становили загрозу для Києва, були знищені як на підступах, так і на території міста.

«Попередньо, у столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила», – вказав Попко, додавши, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Як заявили у Повітряних силах, росіяни запускали вночі безпілотники з південного та північного напрямків.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня в кількох регіонах Росії  діяли сили та засоби протиповітряної оборони у зв'язку з появою безпілотників.

До слова, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України. 

Ударів зазнали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання. 

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Теги: армія боєприпаси тривога росіяни війна дрон системи ППО Київ

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