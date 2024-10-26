З-під завалів у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до п’яти

До поліції щодо наслідків ракетної атаки звернулися 217 людей

Рятувальники дістали з-під завалів у Дніпрі тіло чоловіка. Кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Дніпра ввечері 25 жовтня збільшилась до п’яти. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як повідомляли в МВС, серед загиблих – дружина й донька поліціянта, молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

В обласній адміністрації додали, що постраждала 21 людина, з них 7 – у лікарні. Зокрема, 17-річний хлопець перебуває у важкому стані.

До поліції щодо наслідків ракетної атаки звернулися 217 людей. Правоохоронці оглянули й задокументували понад 207 фактів пошкоджень майна громадян.

Руйнувань зазнали понад 10 багатоповерхівок, два приватні будинки, корпуси медичного закладу – росіяни пошкодили лікарню імені Мечникова. Також понівечено гараж і 30 автомобілів.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.