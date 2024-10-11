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США в ОБСЄ застерегли Росію від використання ядерної зброї

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США в ОБСЄ застерегли Росію від використання ядерної зброї
США в ОБСЄ застерегли Росію від ядерних погроз
фото з відкритих джерел

Під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні представники США застерегли РФ від ядерних погроз

Сполучені Штати нагадують Росії, що жодне застосування ядерної зброї не може бути визнане «тактичним» ані за своєю природою, ані за наслідками, і що ядерна зброя взагалі не повинна використовуватися. Про це заявив радник делегації США з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я також хотів би відреагувати на заяву, зроблену Російською Федерацією на цьому форумі минулого тижня, коли вона натякнула на потенційне застосування Росією так званої «тактичної ядерної зброї» у відповідь на певні конвенційні атаки. Сполучені Штати знову заявляють, що застосування будь-якої ядерної зброї не може бути визначене або вважатися «тактичним» ні за характером, ні за наслідками» , – заявив Вартко.

Американський дипломат наголосив, що застосування Росією будь-якої ядерної зброї «докорінно змінило б характер конфлікту».

Окремо у своєму виступі він розкритикував твердження російської делегації, що нібито підтримка України з боку країн-партнерів зумовлена «русофобією».

«Захист принципів, які ми всі взяли на себе в Гельсінському Заключному акті, і наших зобов'язань за Статутом ООН – це не русофобія. Не русофобія керує нашим закликом до дотримання міжнародного верховенства права і поваги до територіальної цілісності держав. Це – принципи, яких зобов'язалася дотримуватися кожна держава-учасниця ОБСЄ», – зазначив Вартко.

До слова, росіяни знову грають в гру: «Росія готова застосувати ядерну зброю». Головна причина – тиск на США, щоб вони не дозволили нам бити дальнобійною зброєю вглиб Росії. На жаль, вони близькі до успіху.

Раніше стало відомо, що вже наступного тижня НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. 

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Теги: росія зброя ядерна зброя держава навчання радник диктатор росіяни

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