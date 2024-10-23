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Графіки відключень світла тепер доступні офлайн у застосунку «Київ Цифровий»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Графіки відключень світла тепер доступні офлайн у застосунку «Київ Цифровий»
фото з відкритих джерел

З’явилась можливість завантажити графік у форматі PDF та зберегти його на своєму пристрої для зручного доступу в будь-який момент

В останній версії застосунку «Київ Цифрового» користувачі можуть переглядати графіки відключень електроенергії від ДТЕК навіть без підключення до інтернету. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

Крім того, з’явилась можливість завантажити графік у форматі PDF та зберегти його на своєму пристрої для зручного доступу в будь-який момент.

«Ми постійно вдосконалюємо Київ Цифровий, щоб зробити його максимально корисним для містян. Можливість переглядати графіки відключень офлайн і завантажувати їх у PDF – це ще один крок до забезпечення доступності важливої інформації за будь-яких умов», – зазначив Оленич.

Також він додав, що наразі в Києві графіки відключень електроенергії не застосовуються. Утім енергетики, на випадок отримання відповідної команди від диспетчера НЕК «Укренерго», підготували оновлені графіки, які доступні в застосунку Київ Цифровий.

Раніше повідомлялося, що у застосунку «Київ Цифровий» з'явились нові функції для власників авто. Відтепер користувачі зможуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону, що допоможе не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат. 

Так, для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані. 

Теги: Укренерго ДТЕК електроенергія застосунок

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